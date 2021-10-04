التغيير: البرلمان الحالي فشل في أداء مهامه

اعتبر القيادي في حركة التغيير جولي أسعد، الاثنين، أن البرلمان الحالي برئاسة محمد الحلبوسي فشل في أداء مهامه.

وقال أسعد في حديث للمعلومة إن “رئاسة البرلمان الحالي لم تقوم بواجبها وفشل البرلمان في إقرار القوانين المهمة، وأغلب الأوقات في عطلة وانشغل بمواضيع ثانوية”.

وأضاف أن “الكثير من المواضيع التي كان ينتظرها المواطن العراقي منها قانون النفط والغاز وإعادة النظر بقانون التقاعد والنزاهة واسترداد الأموال وغيرها من المواضيع المهمة، التي فشل البرلمان بإقرارها، نتيجة لعدم وجود رئاسة قوية”.

وينتهي عمر البرلمان الحالي يوم الخميس المقبل الموافق السابع من تشرين الأول، فيما ينتظر من الانتخابات أن تنتج برلمانا قويا في الدورة المقبلة.