ستة ايام على موعد الاقتراع.. بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟

ستة ايام تفصلنا عن اول انتخابات برلمانية مبكرة وبغير موعدها المعتاد، وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.

وبحسب توزيع الدوائر والمرشحين، تنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها.

الدوائر الانتخابية وزعت كالتالي: 17 دائرة في بغداد، و4 في الانبار، و8 في نينوى، و3 في كركوك، و6 في البصرة، و5 في ذي قار، و4 في بابل، و3 في ميسان، و3 في واسط، واثنين في المثنى، و3 في القادسية، و3 في كربلاء، و3 في النجف، و4 في ديالى، و3 في صلاح الدين، و3 في دهوك، و4 في اربيل، و5 في السليمانية.

يتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج التصويتين العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة.

يذكر أن نسبة المشاركة في العام 2018 (44.52) بالمئة وفق الأرقام الرسمية، والتي يرى منتقدون أنه مبالغ فيها.

وبحسب مختصين فأن الانتخابات المقبلة ستختلف اختلافاً واسعاً، إذ أن القانون الانتخابي الجديد أعطى ضمانات جدية من خلال توسيع الدوائر من 18 إلى 83 دائرة انتخابية، وهذا يعني أن الرقابة ستكون أشد من المرشحين عبر وكلائهم في مراكز ومحطات الاقتراع وأيضاً الاهتمام الدولي في رقابة الانتخابات بشكل غير مسبوق.

وينص قانون الانتخاب العراقي الجديد أيضاً على أن تشكل المفوضية لجنة من المؤسّسات الحكومية المختصّة فنياً، لمراقبة الشركة الفاحصة لأجهزة الاقتراع، على ان تقدّم تقريراً بذلك إلى البرلمان.

وفي سياق الدعم الدولي للانتخابات يراقب الاقتراع أكثر من 130 موظفاً دولياً ضمن بعثة الأمم المتحدة، موزعين على 8273 مركزاً انتخابياً في عموم البلاد، إضافة إلى تدابير فنية، يقول واضعوها إنها ستحد من التلاعب بنتائج الاقتراع.