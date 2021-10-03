سياسي: برهم صالح يقاتل من اجل الولاية الثانية

اكد مدير مركز القرار السياسي، حيدر الموسوي، اليوم الاحد، ان رئيس الجمهورية برهم صالح ابدى رغبته بالاستمرار في ولاية رئاسية ثانية، مشيرا الى ان الأخير اصبح يقاتل للظفر برئاسة الجمهورية مرة ثانية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “رئيس الجمهورية بدأ تكثيف نشاطاته وزياراته خلال الأيام القليلة الماضية، مرة مدونة السلوك الانتخابية ومرة استرداد الأموال لاقناع الاخرين بانه الاجدر بالولاية الثانية لرئاسة الجمهورية”.

وأشار الى ان”رئيس الجمهورية برهم صالح والذي رشح من قبل حزب الاتحاد الكردستاني اصبح من الماضي”، مبينا ان “المؤتمرات التي يعقدها محاولة لاعادة انتاج وجوده في المشهد السياسي”.

ولفت الموسوي الى ان “منصب رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهناك اجماع سياسي كردي على ذلك”.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد وفق المحاصصة السائدة في النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 وحتى الان.