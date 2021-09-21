محلل سياسي : : لجنة أبو رغيف يشوبها الكثير من الشبهات والمحاباة وتحديدا بملف الكربولي

اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الاثنين , ان لجنة أبو رغيف يشوبها الغموض والانتقائية وخصوصا في ملف جمال الكربولي, مشيرا ان اغلب القضايا كانت انتقائية ولأهداف سياسية.

وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة التحقيقية الخاصة بمكافخة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة أبو رغيف اشرت عليها الكثير من الشبهات والغموض في عملها ” .

وأضاف ان ” القضايا التي حققت بها اللجنة كانت انتقائية ولها اهداف سياسية للتسقيط مستغلة الهالة الإعلامية دون اعلان النتائج بشكل شفاف وعلني للراي العام ” , داعيا اللجنة الى “الإعلان عن أي نتائج توصلت اليها خلال التحقيقات مع ابراز الحقائق الموثقة ” .

وأشار الخزعلي الى ان ” غالبية عمل اللجنة اتسم بالمحاباة وهذا ما كنا نحذر منه عند اعلان تشكيلها الى الان وبالأخص في قضية جمال الكربولي التي لم نعرف لحد اللحظة اين وصلت نتائج التحقيق وهل مازال تحت قيد التحقيق ام لا ” .

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن لجنة ابو رغيف ما تزال تصم اذانها عن ملفات كبيرة خصوصا تلك المتعلقة بفساد وزارة الكهرباء، عازين ذلك إلى وجود”تسييس” في عمل اللجنة.