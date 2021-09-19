صادقون: الكاظمي ضحى بكركوك وهناك عاملين للخروقات الامنية في المحافظة

اعتبرت كتلة صادقون النيابية، الاحد، إن مايحدث في كركوك من خروقات كبيرة هي نتاح تنافس أمني وسياسي، منتقدة الدور الحكومي في الادارة.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي إن ” الكاظمي وعد اقليم كردستان بمحافظة كركوك مقابل حكومة جديدة ” مبيناً أن “هناك عاملين للخروقات الامنية في كركوك”.

وأضاف أن ” العامل الاول، هو الجهد الاستخباراتي الضعيف وعدم اعطاء دور للحشد الشعبي كونه يمتلك الخبرة في ساحات القتال “.

وأشار الى أن ” العامل الثاني، هو وجود القوات الامريكية والتي تدفع الارهاب للاهجمات المتكررة في المحافظة لتتمكن من زعزعة امن البلد “.

وتشهد محافظة كركوك خروقات كبيرة في الاونة الاخيرة نتيجة صراعات سياسية وأمنية بحسب مختصين