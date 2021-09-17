الأخبار

توصيات أمنية مهمة للمواطنين واصحاب المواكب تتعلق بـ"زيارة الأربعين"


وجهت قيادة شرطة محافظة بابل، توصيات أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) ، فيما أشارت الى أن تعاون المواطنين بهذه الطريقة يسهم بشكل كبير في مساندة القوات الأمنية للقيام بمهامها بشكل متقن وإتمام الخطة الأمنية للزيارة على نحو أفضل.

وذكر مدير علاقات وإعلام القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان أن "التوصيات الخاصة بالزيارة، تضمنت إن كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن الموكب، ووضع أشخاص معرفين من الموكب عند مداخلة وقرب أماكن الطهي كذلك لوحة تعريفية بواجهة الموكب"، لافتاً الى ضرورة "الفحص اليومي للموكب وماحوله وجميع محتوياته من الناحية الأمنية".

وأضاف انه "لايسمح بحمل السلاح حتى وان كان مرخصاً خلال فترة الزيارة"، كما انه "عند ملاحظة أية حالة سلبية، فيجب التوجه الى اقرب مفرزة أمنية ، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة".

وأهاب الحسيني الى "الاستعانة بالمفارز الأمنية لتلبية متطلبات الموكب (غاز، ماء، نفط) لوجود عجلات مخولة بذلك والتعاون مع الدوائر الخدمية، وضرورة السير ضمن الطرق المؤمنة والمهيئة من الناحية الأمنية وتجنب الأكل والشرب وتعاطي الأدوية من غير المعرفين".

داعياً الزائرين الكرام بـ"حمل أحد المستمسكات الرسمية ووضع بطاقات تعريفية عند الأطفال وكبار السن"، منوهاً الى ضرورة "الاستفادة من ترقيم أعمدة الإنارة لتحديد الموقع، فضلاً عن مراكز إرشاد التائهين المنتشرة ضمن مسير الزائرين".

مؤكداً على اهمية "الملاحظة المستمرة للأكياس والحقائب الشخصية المحمولة خشية إستبدالها بأخرى مشبوهة ، والانتباه للاجسام الغريبة المتروكة"، مبيناً ان "في حالة الشك فيجب اخبار المفارز الأمنية القريبة".

وتابع انه "في حال سماع منبهات عجلات الشرطة أو الإسعاف والدفاع المدني ، فهذا معناه ان هناك حالة طارئة"، مما يتطلب "فسح الطريق فورا أمامها والابتعاد قدر الإمكان عن المنطقة ليتمكن أصحاب الاختصاص من إنجاز مهامهم".

مشيراً الى ان "تعاون المواطنين مع القوات الامنية في الالتزام بتلك التوصيات سيسهم الى حداُ كبير في إتمام الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام ) على نحو أفضل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي
سماحة السيد المدرسي يحذر مرشحي الانتخابات من "السقوط في وحل الفساد"
الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
كربلاء.. إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واغلاق محال مخالفة
توصيات أمنية مهمة للمواطنين واصحاب المواكب تتعلق بـ"زيارة الأربعين"
العامري: العراق يحتاج ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة
مقتل ثلاثة ارهابيين من "داعش" بعملية أمنية في كركوك
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
بينها يخص الدراسة الإعدادية.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك