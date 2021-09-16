حركة حقوق تتهم جهات سياسية بتبرير الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي

اتهم عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس، جهات سياسية بتبرير الاعتداءات الامريكية المتكررة على فصائل الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية.

وقال الكرعاوي في تصريح ل /المعلومة/ إن “القوات الامريكية تتخذ أسلوبا معاديا بشأن الحشد الشعبي، والغارة الأخيرة هي تأكيد على عدم احترام أمريكا السيادة العراقية “.

وأضاف أنه “لا يختلف اثنان على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقف خلف استهداف القطعات الأمنية للحشد المرابطة على الحدود العراقية السورية “.

واتهم الكرعاوي “جهات سياسية بتبرير وشرعنة هذه الاعتداءات من أجل كسب الرضا الأمريكي”.

وكانت قطعات الحشد الشعبي، تعرضت قبل أيام الى غارة جوية جديدة على الحدود العراقية السورية.