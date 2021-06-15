صادقون: على الحكومة كشف موقفها من قرار اخراج القوات الأجنبية

استغربت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، غياب الموقف الحكومي من قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية.

وقال عضو الكتلة، احمد الكناني، في تصريح صحفي، انه” بالنظر لغياب الموقف الحكومي من قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق كان الاجدر بها كـ”اضعف الايمان”، اصدار مذكرة احتاج او اتخاذ موقف رافض لتأخر الإجراءات”.

وأضاف، انه” كما لم نر الكتل التي تتباكى على السيادة العراقية تطالب اليوم بوقف الاعتداءات التركية على شمال العراق وهذا جزء اصيل من السيادة العراقية التي يتبجحون بها”.

وأشار الى انه ” اين اصبح الحال بالمطالبين بهيبة الدولة وأين هم الان من التوغل التركي واعتداءاه على سيادة وهيبة العراق؟”.