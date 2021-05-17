اوامر عليا ببقاء “الرد السريع” في ابي صيدا الى اشعار اخر

أعلن مسؤول حكومي في ديالى عن صدور اوامر عليا ببقاء قوة الرد السريع في ناحية غير مستقرة امنيا والى اشعار اخر.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله احمد في حديث صحفي،ان” اوامر امنية عليا صدرت من بغداد ببقاء قوة الرد السريع منتشرة في داخل ومحيط ناحية ابي صيدا والى اشعار اخر”، مبينا أن “القرار جاء لتفادي اي اضطرابات امنية خاصة وان النزاعات العشائرية لم تنتهي بعد وان هناك الكثير من الملفات عالقة حتى الان بحاجة الى حوارات مكثفة لحسمها”.

واضاف احمد،ان” بقاء الرد السريع خطوة بالاتجاه الصحيح لان اي انسحاب لها سيخلق فراغ يؤدي الى عودة الاضطرابات التي دفع الاهالي ثمنها في الاشهر الماضية”.

وأشار إلى ان “النزاعات العشائرية بحاجة لتدخل من بغداد في دفع كل الاطراف الى مائدة الحوار والوصول الى حلول عادلة ومنصفة تعطي بصيص امل باستقرار دائم”.

وعانت ابي صيدا في الاشهر الماضية من نزاعات عشائرية متكررة ادت الى سقوط ضحايا ونزوح العشرات من الاسر قبل ان ينتشر الرد السريع للسيطرة على الموقف.