الأمین العام لحركة النجباء لهنية والنخالة: أیدي المقاومة العراقية تطال عمق الأراضي المحتلة

أعلن امين عام حركة النجباء أكرم الكعبي، الاربعاء، في لقاء مع قياديي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، استعداده التام للتعاون مع المقاومة الفلسطينية في المجالين العسكري والأمني، مصرحا أن ایدي المقاومة العراقية تطال عمق الأراضي المحتلة.

وقال المكتب الإعلامي للنجباء في فلسطين، في بيان إن “الأمين العام أعرب خلال لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة عن تضامنه مع المجاهدين الفلسطينيين”، قائلاً: إن “الشعب العراقي يقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم جهوده للتخلص من الکیان الصهيوني المحتل المتوحش”.

وأضاف الكعبي،أن “المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير القدس الشريف وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن المقاومة أصبحت قريبة من ساعة التحرير”، مؤكدا رغبته شخصيا “لمحاربة الأعداء على أرض فلسطين المقدسة”.

وأكد بالقول :”نحن مستعدون لأي تعاون عسكري – أمني مع الأشقاء الفلسطينيين ونحن نراقب جميع التحركات غير الرسمية للصهاينة في العراق حتى شمال البلاد، وأعدكم بأن المقاومة يمكن أن تقف عسكريا مع الشعب الفلسطيني في اي مواجهة وان تطال يداها أعماق الأراضي المحتلة”.

وأشار الكعبي الى أن “انسحاب المحتلين الأمريكيين من العراق سيكون أثره الأول على المعادلة الفلسطينية”، مؤكدا أن “الصهيونية هي الطفل غير الشرعي للاستكبار الغربي، وإسرائيل تنفذ اعتداءاتها معتمدة على دعم الولايات المتحدة. إن الإذلال الذي تتعرض له أمريكا المتجهة نحو الزوال سوف يخدم قضية تحرير أرض فلسطين المقدسة”.