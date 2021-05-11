برلماني كردي: اقرار موازنة كردستان تعتني انهاء الاتفاق النفطي مع بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الثلاثاء، أنه بعد إقرار وزارة االمالية في الإقليم للموازنة الخاصة بكردستان فلا اعتقد أنه سيتم تنفيذ الاتفاق المالي مع بغداد.

وقال أنور في حديث صحفي إن “حكومة الإقليم قامت بهذا الإجراء بهدف عدم تسليم النفط إلى بغداد، وهي من تنصلت عن تنفيذ اتفاق الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب وهذا يعد استهانة بقرارات البرلمان”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم ستبقي على استقطاع الرواتب للموظفين في الإقليم، وبعد إقرار موازنة خاصة بها فلن تسلم النفط للحكومة الاتحادية إطلاقا”.

وكان وزير مالية الإقليم قد وقع اليوم على الموازنة الخاصة بالإقليم وسلمها للحكومة بهدف المصادقة عليها.