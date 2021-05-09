تركمان كركوك: عودة البيشمركة الى المحافظة ستؤسس لفتنة كبيرة

أكد نائب رئيس التحالف القومي التركماني عباس الأغا، الأحد، أن المطالبة بتفعيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة سيتسبب بأزمة وفتنة كبيرة.

وقال الأغا في تصريح صحفي، إنه “لدينا استعداد للانتخابات وكركوك يجب أن تبقى بعيدة عن الصراعات السياسية ودخول البيشمركة كطرف عسكري سيعد بمثابة معاونة لطرف على حساب المكونات الأخرى”.

وأضاف أن “الملف الأمني يجب أن يبقى بيد القوات الاتحادية حصرا، خاصة مع اقترابنا من موعد الانتخابات ولاضير من وجود لتبادل المعلومات مع الإقليم، من آجل الحفاظ على استقرار المناطق المتنازع عليها”.

وكانت قيادات كردية قد طالبت بتفعيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، بعد الهجمات الأخيرة في كركوك