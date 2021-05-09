الحامدي: الموازنة “عجيبة” لاحتوائها على مبالغ للدواعش وعدم تضمنها تخصيصات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

أعربت مقررة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، السبت، عن تعجبها من صياغة وإقرار موازنة 2021 وتضمينها بمخصصات تتضمن حقوق حتى من فصل عشائريّاً من الدواعش ولا تخصص أموال لعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبيّ.

وقالت الحامديّ في بيانٍ إنه “طالما حذرنا من تمرير موازنة 2021 وامتنعنا عن التصويت عليها لما تحتويه من بنودٍ غير منصفة لأبناء الوسط والجنوب في حين إنها تعطي باقي المحافظات حقوقهم كاملة وأكثر سيما إقليم كردستان”،

وامتعضت الحامديّ قائلة، إنه “نتعجب كل العجب من موازنة ضمنت بالفصول العشائريّة لعوائل داعش الإرهابيّ، وخصصت مبالغ للمغيبين ولعوائلهم واعتبرتهم شهداء ولم تخصص مبالغ لعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي”.

وأكدت، أن “المسؤولية كاملة تجاه شريحة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبيّ يتحملها من مرر الموازنة بهذه البنود الظالمة، ونطالب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بإجراءات ماليّة وفورية تعيد حقوق وكرامة المفسوخة عقودهم بأسرع وقت وتلبي مطالبهم”.