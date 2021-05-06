العرداوي: التدريب والتأهيل الذريعة التي استخدمتها امريكا مع جميع الحكومات

بين الخبير الامني عباس العرداوي ،الخميس، إن واحدة من أهم الذرائع التي تتخذها الولايات المتحدة للبقاء داخل العراق هي تدريب وتأهيل القوات الامنية.

وقال العرداوي في تصريح صحفي إن ذريعة الولايات المتحدة للبقاء داخل العراق هي التدريب والتأهيل“ ،مبيناً ”أن الذريعة نفسها استخدمتها مع جميع الحكومات السابقة للسيطرة والحفاظ على بقائها داخل العراق“.

وأشار الى ” ضعف القوات الامريكية تبين بعد أن تم أستهداف قاعدتها بصاروخ والتي لم تعلن عن ضحاياها لهذه اللحظة مما يظهر ضعفها “.

وأضاف أن ”انسحابها من العراق هو جزء من قانون برلماني عراقي تم تشريعه ويجب الالتزام به “، لافتاً ” الى بعض الجهات التي تريد البقاء الامريكي داخل العراق هي من تتسبب بتأخير تطبيق القانون “.

ووافق البرلمان العراقي على مشروع قرار موجه للحكومة بإنهاء العمليات التي تتولاها قوات أجنبية على أرض العراق ولكن القرار لم يطبق بعد.