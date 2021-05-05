الأخبار

ابرز مضامين "الاتفاقية الصينية" وتوقيع العراق على مبادرة "الحزام والطريق"


كشفت السفارة الصينية في بغداد،اليوم الاربعاء، عن تطور كبير في العلاقات الصينية – العراقية، خاصة في السنة الماضية، واصفة اياها بالستراتيجية، مبينة انها شملت تبادل الدعم في الاهتمامات الكبرى للجانبين.

وقال نائب السفير الصيني في بغداد جیان فا نغنينغ، خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت شارك فيه مراسل السومرية، ان "بلاده ترى في العراق شريكاً تجارياً وسياسياً مهماً"،

مشيرا الى ان "الصين كانت اول من قدم مساعدات للعراق لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن كونها اول بلد شارك في عمليات اعادة اعمار العراق بعد الحرب ضد تنظيم داعش، من خلال تنفيذ مشاريع بنى تحتية ستراتيجية".

وفي اجابته على سؤال مراسل السومرية الزميل علي عبد الزهرة، تحدث فا نغنينغ عن مبادرة "الحزام والطريق"، موضحا ان "بلاده وقعت (200) مذكرة تفاهم مع اكثر من 140 دولة، من بينها 19 دولة شرق اوسطية، وبضمنها العراق الذي وقع خلال العام 2015".

واضاف فا نغنينغ ان "(الحزام والطريق) اصبحت منهجاً عاماً في المجتمع الدولي واكبر منصة للتجارة العالمية، وهي تعمل وفق مبادئ ابرزها تناسق السياسات وترابط البنى التحتية والتعاون بالاضافة الى تحقيق المنفعة لجميع المشاركين في المشروع، مؤكدا ان "(الحزام والطريق) ستعود بنتائج ملموسة على الشعب العراقي".

بدوره، اجاب كذلك المستشار التجاري للسفارة الصينية "Xu Chun"، عن سؤال السومرية حول ما تضمنته "الاتفاقية الصينية"، مبينا ان "هذه الاتفاقية تركز بالدرجة الاساس على اعادة اعمار العراق وتحقيق الكاملية في اقتصاده والبنى التحتية فيه، وصولا الى تحسين معيشة الشعب".

وقال المستشار التجاري ان "الاتفاقية الصينية تضمنت تسهيل حصول العراق على القروض المتوسطة والبعيدة المدى، بما لا تتجاوز الـ (10) مليار دولار، فضلا عن انها تضمنت مشاريع بنى تحتية ستراتيجية"، مشيرا الى "مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في العراق من اجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتحويل المشاريع الستراتيجية فيها من الورق الى ارض الواقع".

ولفت الى ان "العراق يعتبر اكبر موقع استثماري في المنطقة او بين الدول العربية"، منوها الى ان "الشركات الصينية التي استثمرت في العراق لا تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق فحسب وانما تساهم في تحسين معيشة الشعب فيه، حيث انفقت هذه الشركات خلال العشر سنوات الماضية انفقت اكثر من 50 مليون دولار على المشاريع الخدمية ومشاريع التعليم وامداد المياه، وخلقت اكثر من 40 الف فرصة عمل للعراقيين"، مؤكدا ان "نسبة العمال العراقيين العاملين في هذه الشركات تجاوز 88 % من مجمل العمال العاملين في هذه المشاريع، كما ان الشركات دفعت ضرائب للجانب العراقي تصل مبالغها الى مليار و780 مليون دولار".

واكد ان "الشركات الصينية شاركت وعملت بشكل محوري في قطاع الكهرباء حيث اجمالي ما انجزته هذه الشركات من طاقة 7 الاف و400 ميغاواط وخاصة محطة واسط الحرارية التي أنشأتها احدى الشركات الصينية والتي تعتبر اول محطة انجزت بعد 2003"، مبينا ان "هذه المحطة تقدم وتسد 70% من احتياجات بغداد من الطاقة الكهربائية وتسد 30% من احتياجات العراق بمجمله من الطاقة".

واوضح إن "الصين استوردت خلال العام الماضي 60 مليون و120 الف طن ( 422 مليون و940 الف برميل) بنسبة زيادة تصل الى 16.1% "، مبينا ان "الواردات الصينية النفطية من العراق تشكل 11% من مجمل وارداتها من دول العالم وهو (العراق) بذلك ما يزال ثالث اكبر مصدر للنفط للصين" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في نينوى
النفط تعلن استشهاد واصابة عدد من القوات الأمنية بالتصدي لهجوم باي حسن
الشيخ جلال الدين الصغير :الحرائق في العراق تمارس دورها بذكاء في استهداف بنى اقتصادية لها علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين
بالصور.. انقاذ 138 محل “تجاوز” من الحرق في الطارمية شمال بغداد
داعش الارهابي يهاجم حقل باي حسن النفطي في كركوك
شرطة بابل تلقي القبض على 53 متهماً
الاعرجي للناتو: العراق بحاجة الى التدريب والمشورة لا لقوات قتالية
الحشد الشعبي يردم نفقا لداعش في سنجار
عبد الغني الاسدي لعشائر الطارمية: تعاونكم معنا سيعجل في هزيمة عصابات داعش
القانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد يحجم البرلمان ويجعله مناطقيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك