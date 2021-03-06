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بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح


بعد أنْ حذّر الشيخ جلال الدين الصغير أهل الوعي والبصيرة والعلم بالاستعداد لردّات الفعل الصهيونية والنواصب ضد المرجعية بعد البيان التأريخي عالي المضامين لسماحة المرجع المفدّى الإمام السيستاني( دامت بركاته) بُعَيد لقائه ببابا الفاتيكان…

نقدّم لكم إنموذجاً من منشورات الجوكرية والتشرينيين وعملاء السفارات الذين شنّوا حملةً عدائية ضد السيد المرجع بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لممارسات قوى الاستكبار العالمي في منطقتنا.

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بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
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عاجل بالفيديو لحظه وداع الامام المفدى السيد علي السيستاني لبابا الفاتيكان
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