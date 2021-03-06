القوات الامنية التي تحمي المتظاهرين تصدر بيانا بشأن ما يلاقوه من المخربين من اعتداء عليهم

اصدرت مجموعة من منتسبي القوات الامنية التي تحمي المتظاهرين بيانا تحدثت فيه عن الصعوبات التي يلاقوها من اجل حماية المتظاهرين حيث هناك مجموعة من المخربين تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب والشتائم مطالبين رئيس الوزراء باعطائهم الصلاحيات من اجل الرد عليهم

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت عليه وكالة انباء براثا

بيان صادر من القوات الامنية الحامية للمتظاهرين

(.. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين) الاعراف ٨٩.

نحن عدد كبير من القوات الامنية من كل المحافظات، نحب ان نطلع القائد العام للقوات المسلحة، ان كان لايعلم، باننا مكلفون بحماية المتظاهرين، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ورغم ان الجهد الذي نبذله يفوق قدراتنا الجسدية، لاننا نواصل الليل بالنهار، دون نوم او استراحة في كثير من الاحيان، وندخل الانذارات المتكررة بسبب تلك المظاهرات، وقد قمنا ونقوم بالواجب على أكمل وجه.

ولكن للاسف فاننا طبقا للاوامر الصادرة من قبلكم، لايحق لنا، اتخاذ اي اجراء عملي ضد بعض المتظامرين المتوحشين، وقد وصل التمادي بهم، إلى ان يتعرض المئات من القوات للاصابات، واحيانا للقتل، دون ان يصدر لنا امر بمواجهة هؤلاء المعتدين القتلة.

لذا فان حياتنا في خطر جدي، فاما ان يصدر القائد العام للقوات المسلحة امرا لنا بمواجهة المتمردين غير السلميين من المتظاهرين، لندفع عن انفسنا الاصابات والقتل، واما ان يسمح لنا بترك الحبل على الغارب، وليقتلوا وليحرقوا كما يشاؤون.

فالدفاع عن النفس وحمايتها امر مشروع دينيا وقانونيا.

فنحن كبقية البشر نحتاج إلى امان وسلامة في البدن، ونخشى ايضا على اطفالنا من اليتم.

فالى متى الصبر والسكوت؟ وقد جرأتم علينا الاراذل والاوباش، وصاروا هم الذين يطاردوننا وليس العكس، وذلك لسبب واحد، وهو انهم يعلمون باننا لا نمتلك الاوامر بمواجة الشراذم الاشرار.

سيادة القائد العام

اننا ننتظر من سيادتكم، حلا معقولا لهذه المعضلة، وعدم ابقائنا في حيرة، والله من وراء القصد.

مجموعة من الضباط والمنتسبين من القوات الامنية المختلفة

٢٠٢١/٣/٦