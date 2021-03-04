الشيخ الخزعلي: الحكومة الحالية ممكن ان تستنكر ضد أي شي الا قصف الحشد الشعبي

- هناك مشاكل حقيقية في المحافظات ومطالب محقة يجب تنفيذها.

-اجندات اجنبية تحاول استثمار التظاهرات.

-تظاهرات الناصرية صراع مغانم وتنافسي حول منصب المحافظ.

- التظاهرات الحالية تختلف عن التظاهرات السابقة.

- قوى سياسية محلية لديها دعم وارتباطات تسعى للحصول على منصب محافظ ذي قار.

- هناك اشخاص مدربون على تأجيج الوضع في الناصرية والدفع باتجاه التصادم مع القوات الامنية.

-التظاهرات السابقة في الناصرية محركاتها خارجية والحالية داخلية.

- هناك محافظ لذي قار معد مسبقا وهو مقاول وسيدعم الجهة التي تقف خلفه.

- مستشارو رئيس الوزراء هم من سنوا سنة التظاهر.

-الأسماء التي طرحت لمنصب محافظ ذي قار أبرزها مرتبط بالإمارات.

- الامارات الان تعمل لكسب المحافظين وصولا الى الوزراء ورئيس الوزراء.

- أكثر بلد تحقق فيه المؤامرات هو العراق.

- هناك شخصية لمنصب محافظ ذي قار تابع للإمارات طرحت من قبل بعض العشائر.

-الوضع في الناصرية لا يبشر بالخير وسيتم معالجته بالتوافق السياسي.

-إسرائيل هي من تدير التظاهرات عن بعد وهدفها تمزيق وتدمير العراق.

- كان هناك مخطط منذ زمن العبادي لتذويب واختصار الحشد الشعبي.

- يتوهم الكاظمي اذا يعتبر نفسه هدفا للطرف الاخر.

- أطراف شيعية إسلامية تمهد الان لجلب رئيس وزراء شيعي غير اسلامي.

-الحكومة الحالية ورئيس وزرائها الشيعي غير الإسلامي اثبت عند الناس هو أسوأ من السابقين.

- الأطراف العراقية التي تتعامل مع الخارج أربعة بربع.

الحكومة الحالية ممكن ان تستنكر ضد أي شي الا قصف الحشد الشعبي