الشيخ الخزعلي: الحكومة الحالية ممكن ان تستنكر ضد أي شي الا قصف الحشد الشعبي

- هناك مشاكل حقيقية في المحافظات ومطالب محقة يجب تنفيذها.
-اجندات اجنبية تحاول استثمار التظاهرات.
-تظاهرات الناصرية صراع مغانم وتنافسي حول منصب المحافظ.
- التظاهرات الحالية تختلف عن التظاهرات السابقة.
- قوى سياسية محلية لديها دعم وارتباطات تسعى للحصول على منصب محافظ ذي قار.
- هناك اشخاص مدربون على تأجيج الوضع في الناصرية والدفع باتجاه التصادم مع القوات الامنية.
-التظاهرات السابقة في الناصرية محركاتها خارجية والحالية داخلية.
- هناك محافظ لذي قار معد مسبقا وهو مقاول وسيدعم الجهة التي تقف خلفه.
- مستشارو رئيس الوزراء هم من سنوا سنة التظاهر.
-الأسماء التي طرحت لمنصب محافظ ذي قار أبرزها مرتبط بالإمارات.
- الامارات الان تعمل لكسب المحافظين وصولا الى الوزراء ورئيس الوزراء.
- أكثر بلد تحقق فيه المؤامرات هو العراق.
- هناك شخصية لمنصب محافظ ذي قار تابع للإمارات طرحت من قبل بعض العشائر.
-الوضع في الناصرية لا يبشر بالخير وسيتم معالجته بالتوافق السياسي.
-إسرائيل هي من تدير التظاهرات عن بعد وهدفها تمزيق وتدمير العراق.
- كان هناك مخطط منذ زمن العبادي لتذويب واختصار الحشد الشعبي.
- يتوهم الكاظمي اذا يعتبر نفسه هدفا للطرف الاخر.
- أطراف شيعية إسلامية تمهد الان لجلب رئيس وزراء شيعي غير اسلامي.
-الحكومة الحالية ورئيس وزرائها الشيعي غير الإسلامي اثبت عند الناس هو أسوأ من السابقين.
- الأطراف العراقية التي تتعامل مع الخارج أربعة بربع.
الحكومة الحالية ممكن ان تستنكر ضد أي شي الا قصف الحشد الشعبي
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