محلل سياسي يحذر من جرائم اميركية جديدة بسبب تجاهل الحكومة لتهديدات واشنطن

حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، من جرائم وهجمات اميركية جديدة بحق الحشد الشعبي بسبب تجاهل الحكومة لتهديدات واشنطن، لافتا الى ان قصف قاعدة عين الاسد ستستغله واشنطن لاستهداف مواقع الحشد الشعبي.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تلزم واشنطن بعدم التعرض لاي موقع تابع للحشد الشعبي من اجل منع حدوث اي هجوم تتذرع الادارة الاميركية على انها قصفت مواقع ارهابيين”.

واضاف ان “استمرار صمت الحكومة على الجرائم الاميركية سيعرض ابناء الحشد الشعبي لهجمات اميركية جديدة، خاصة ان واشنطن توعدت بالرد على قصف قاعدة عين الاسد”.

وبين ان “بعض القصف الذي يطال المقار الدبلوماسية والقواعد الاميركية مفتعل من قبل عملاء اميركا، من اجل ايجاد ذريعة لاتهام الحشد بتنفيذ هكذا هجمات، في وقت تواصل فيه قوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية ضد داعش الارهابي في الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى”.