النائب محمد البلداوي : ماعرضته قنوات الإقليم من اعترافات بشان قصف أربيل مفبرك ويفتقد للدليل

عد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الخميس , أن اعترفات احد الأشخاص بتورطه بعملية قصف مطار أربيل التي تم عرضها على القنوات الكردية “فبركة إعلامية” للنيل من احدى فصائل المقاومة وتشويه سمعة الحشد الشعبي, مؤكدا ان اعترافت المدعو كانت انشائية ولاتستند الى الوقائع والدليل الدامغ.

وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” ماعرضته القنوات الكردية من اعترافات لأحد الأشخاص بشان تورطه ومجموعة بقصف مطار أربيل ماهي الا مجرد فبركة إعلامية هدفها معروف للنيل من فصائل المقاومة والحشد الشعبي”.

وأضاف ان “اعترافات الدعو كانت انشائية وغير مترابطة ولايوجد فيها أي دليل دامغ يؤكد الاتهام لفصيل مقاوم شارك في معارك التحرير ضد داعش”, مشيرا الى ان “الكلام الذي ادلى به المدعو ناجم عن ضغط وترهيب من قبل الأجهزة الأمنية في الإقليم”.

وكانت قنوات كردية عرضت، امس الأربعاء، ما وصفته بأنه اعترافات لاشخاص قالت انهم متورطون بعملية قصف أربيل الأخيرة، فيما تحدثت تسريبات عن تعرض المعتقلين الى ضغوط لاتهام بعض الفصائل.