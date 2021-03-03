خبير امني: يجب ان ينتبه الكاظمي لمواقفه تجاه الحشد الشعبي

اكد عضو مركز “البراق” للدراسات العسكرية، عون الصائغ، ان استهداف قوات الحشد الشعبي واضح ويدين امريكا على المستوى الدولي، فيما انتقد صمت الحكومة وعدم تحركها.

وقال الصائغ، في تصريح ل /المعلومة/، ان” الكاظمي وحكومته يتحملون المسؤولية كاملة تجاه ما يجري من اعتداءات على القطعات الامنية العراقية ولاسيما الحشد الشعبي الذي قدم الكثير لهذه الدولة وهي بالتالي لم تقدم له شيء مقابل التضحيات الجسيمة التي اعطاها”.

ونوه الى انه” يجب على الكاظمي الانتباه لمواقفه تجاه الحشد تحديدا قبل ان تشك الكتل بأمره وتبدا مرحلة جديدة من تاريخ العراق وهي مكافحة رجالات الخيانة الوطنية للعراق”.

ونوه الى ان” لا بد للحشد من اخذ الاحتياطات والتدابير الأمنية لان المعلومات التي تطلقها لجنة الدفاع النيابية تشير الى نية القوات الامريكية احداث ثغرة في صفوف الحشد في الانبار لادخال تنظيم جديد عبر الحدود العراقية السورية وإعادة المشهد الى أعوام 2014″.

وأوضح، ان” ضبط الحدود لابد ان يأخذ حيزا كبيرا في اهتمامات القيادات الأمنية في الحشد والجيش لان الحكومة ضعيفة ولا تستطيع النظر الى البعيد الخطير الذي يهدد امن البلاد”.