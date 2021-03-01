مصدر : محكمة التمييز تبرأ رياض غريب وزير البلديات الأسبق وتسقط جميع التهم عنه .

افاد مصدر قضائي اليوم الاحد ان محكمة التمييز برات وزير البلديات الاسبق واسقطت التهم الموجهة اليه

واوضح المصدر ان محكمة التمييز الغت حكم محكمة جنايات الكرخ بالاجماع واعتبرت الحكم الصادر خطأ.

وكانت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ قد اصدرت قبل اسبوعين حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب و هاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام ٢٠٠٧".

وأضاف أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال".