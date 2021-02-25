الحشد الشعبي: داعش يغرق مضافاته السرية بنوعين من العقاقير لتفادي “انهيار شامل”

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، بان تنظيم داعش الارهابي يغرق مضافاته السرية بنوعين من العقاقير لتفادي انهيار شامل في خلاياه.

وقال التميمي في حديث صحفي ،ان” العمليات الاخيرة التي ضربت عدة مضافات سرية لداعش في قواطع ديالى اثبتت ما لايقبل الشك استمرار التتظيم في اغراق مضافاته بنوعين من العقاقير الاول مخدر والثاني مهدئات نفسية باشكال مختلفة يجري تناولها من قبل خلاياه”.

واضاف التميمي،ان” تلك العقاقير تستخدم في اطار منع الانهيار النفسي الشامل لما تبقى من خلاياه النائمة التي تعيش في مناطق نائية جدا بعد تحديد حركة اغلبها واصبحت في شبه حصار مطبق خاصة في المناطق المهمة ومنها حمرين”، لافتا الى ان “المخدرات والمهدئات هي وسائل تلجا اليها قادة داعش من اجل رفع معنويات عناصرها المختبئة في الجحور”.

واشار الى ان” داعش يتعامل بالمخدرات والمهدئات منذ 2014 واغلب الانتحاريين ممن جرى قتلهم عثر في حوزتهم على حبوب هلوسة واخرى مخدرة”.

وتستخدم المخدرات بكثافة من قبل داعش بالاضافة الى حبوب مهدئة وهلوسة بعضها يعطى للانتحاريين قبيل تنفيذ هجماتهم”