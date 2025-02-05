لجنة الاستثمار النيابية تعلق على شراء محافظ الانبار 25 سيارة!

علّقت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على قرار محافظ الانبار محمد نوري الكربولي بشراء 25 سيارة تاهو ولاندكروزر، حيث ذكرعضو اللجنة محمد الزيادي، "اذا لم يكن لمحافظ الانبار مسوغ قانوني في شراء العجلات، فأين دور هيئة النزاهة التي تتحدث عن متابعة قضايا الفساد؟"، مشددا على "ضرورة التحقيق باسرع وقت".

واكد "اذا كانت هذه القضية فعلا موجودة على ارض الواقع فهذه مشكلة كبيرة تدخل بها شبهات الفساد".

فيما اظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن المحافظ محمد نوري الكربولي تعاقد مع شركة دار المبدع لشراء 25 سيارة تاهو ولاندكروز 2024، إضافة إلى عدد غير محدد من تويوتا راف فور، بكلفة 7 مليارات دينار من موازنة اعادة الاستقرار.

في حين إعتبر ناشطون ومراقبون ان "هذه الخطوة مثيرة للجدل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق والحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية".