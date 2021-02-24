الأخبار

الصحة: خبرة كوادرنا قادرة على مواجهة الوباء حتى وان طور نفسه


أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن كوادرها أصبحت لديها الخبرة الكافية لمواجهة وباء كورونا حتى وان طور نفسه.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح في حديث صحفي إنه "اليوم تمر الذكرى السنوية الاولى لتسجيل اول إصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق والتي كانت في محافظة النجف الاشرف، ليدخل العراق بعدها موجة إصابات تركت أثرها القاسي على المؤسسات الصحية العراقية".

وأشارت إلى أن "العراق دخل الآن مرحلة جديدة من تفشي الوباء المتحور"، موضحة أن "الاختلاف يكمن بأن المؤسسات الصحية والكوادر الطبية أصبحت لديها الخبرة الكافية لمواجهة هذا الوباء حتى وان طور نفسه من خلال انشاء مستشفيات ميدانية خاصة بهذه الجائحة وزيادة عدد الاسرة والمختبرات والفحوصات المختبرية ومعامل الاكسجين واجهزة التنفس الاصطناعي وتحديث البروتوكولات العلاجية وغيرها من الامور".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اجراءات العتبة الحسينية المقدسة ازاء الموجة الثانية من فيروس كورونا:
وزير الصحة: توفير اللقاحات المضادة لكورونا سيكون قريباً
بالصور.. تظاهرات امام البنك المركزي للمطالبة بإرجاع سعر صرف الدولار الى ١٢٠٠ دينار
الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في الشعلة
الصحة: خبرة كوادرنا قادرة على مواجهة الوباء حتى وان طور نفسه
الأزمة النيابية تعلن وصول قانون "مواجهة كورونا" إلى البرلمان
شرطة ميسان تلقي القبض على 16 متهما بجرائم جنائية مختلفة
المحلل السياسي هاشم الكندي : : قصف سفارة واشنطن فعل أميركي بأدوات عراقية
سياسي لبناني: الحشد الشعبي ومحور المقاومة سيمنعون عودة داعش في العراق
الفتح: نستبعد التوصل الى اتفاق مع اربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك