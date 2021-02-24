اقليم كردستان يصدر قرارات مشددة للحد من تفشي كورونا

أصدرت وزارة داخلية اقليم كردستان، اليوم الأربعاء ، قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما وجهت بفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى مليوني دينار.

وقالت الوزارة في بيان ، ان "اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا أصدرت قرارات بهدف الحفاظ على الامن الصحي في اقليم كردستان"، حيث اكدت أن "دوام المدارس والجامعات والمعاهد سيستمر مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتوجيهات الصحية"، فيما اشارت الى "إحياء المناسبات القومية دون إقامة أي تجمعات"، داعية "الاطراف السياسية والمنظمات الى التعاون في هذا المجال".

وشددت الوزارة في بيانها على "منع إقامة حفلات الاعراس وزيارة القبور وإقامة مراسم التعزية، محملة مسؤولية متابعة ذلك مراكز الشرطة ومخاتير المناطق، موضحة أن "المخالف سيغرم بمبلغ مليوني دينار عراقي".

ولفتت إلى أن "إقامة الصلاة في المساجد والمعابد الدينية ستخضع للتوجيهات الصحية المشددة التي أصدرتها وزارة الاوقاف"، ونوهت الوزارة الى انه "وفي حال ساءت الاوضاع الصحية ستصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والمحافظين القرارات اللازمة".

وتابعت أن "على غرف العمليات في المحافظات العمل على تشديد الاجراءات الصحية خصوصا فيما يتعلق بإلزام ارتداء الكمامات وفرض غرامات على المخالفين فضلا عن منع اقامة التجمعات، وعقد الاجتماعات"، مشيرة في الوقت نفسه الى "إقامة الالعاب الرياضية من دون حضور الجمهور".

فيما وجهت "بتحديد دخول السياح من المحافظات العراقية الى اقليم كردستان، باستثناء وفود الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف الدولي والوفود الرسمية والدبلوماسية ومراجعي الاطباء وفق التوجيهات الصحية".

وأردفت الوزارة أن "الدوائر الحكومية ستستمر في تنفيذ الاجراءات الصحية وسيتابع الوزراء تطبيق الاجراءات"، مبينة أن "وزارة الصحة وحدها هي الجهة المسؤولة عن نشر إحصائيات فيروس كورونا".

وحثت مواطني الاقليم "الاستمرار بالالتزام بالتوجيهات الصحية ودعم اجراءات حكومة الاقليم".