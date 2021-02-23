خبير أمني: الاتفاق على زيادة اعداد الناتو يشوبه الغموض ومدعاة للقلق

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء, ان اتفاق الحكومة مع الناتو بزيادة اعداد قوات الحلف في العراق ثمانية اضعاف مازل يشوبه الغموض والشفافية واصبح مدعاة للقلق.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار حلف الناتو بزيادة عدد قواته في العراق الى ثمانية اضعاف مازال غامض وغير شفاف مما يدعونا للقلق لكون الحكومة والناتو لم يعلنا بنود الاتفاق ” .

وأضاف ان ” زيادة عديد القوات فيه شقان الأول اذا كان للتدريب ويضم مستشارين فيجب ان يكون تواجدهم ضمن صلاحية الحكومة وهي الجهة الوحيدة التي تحديد اعدادهم و حركتهم , اما الشق الثاني اذا كانت الزيادة بصيغة دعم قتالي فهذا يحتاج الى تفويض وتصويت من قبل البرلمان قبل مجيء جندي واحد ” .

واوضح العكيلي ان ” قرار زيادة عدد قوات الناتو الذي كان بطلب من الحكومة كما اعلن فأنه شبيه بطلب الحكومة عام 2014 عندما شكلت التحالف الدولي وبقيادة الولايات المتحدة وكان مضاره اكثر من نفعه وبالتالي نحن نخشى هذه الزيادة ان تكون قتالية وان الولايات المتحدة الامريكية قد اوجدت حجة او خطة بديلة لابقاء قواتها في العراق ” .