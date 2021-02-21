الفتح: الادارة الامريكية مازالت تدعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا

اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، الإدارة الامريكية بإنتاج الجماعات الإرهابية في العراق.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “الجماعات الارهابية هي وليدة الادارة الامريكية باعتراف البيت الابيض والعالم باسره يدرك حجم الاجندة التي كانت تدعم من قبل واشنطن لاستغلال التطرف كادوات في ضرب استقرار البلدان”.

واضاف، انه “في سوريا حاليا جماعات متطرفة دمرت البلاد ورغم ذلك تفرض الادارة الامريكي اي مساعي لتحرير المدن وانهاء خطر التطرف فيها الذي يقتل الأبرياء”، لافتا الى ان “تلك الجماعات تعمل تحت سلطة وادارة امريكا بالاساس”.

واشار الى “العراقيين بكل اطيافهم دافعوا عن الانسانية بعد استجابتهم لفتوى المرجعية وهبوا لمواجهة تنظيم ارهابي يمثل تهديد عالمي”،

مؤكدا باننا “قدمنا انهر من الدماء الزكية في مواجهة تنظيم كان يسعى لتحقيق اجندة كبيرة ليس في العراق فحسب بل دول العالم ونجحنا في ايقاف ادوات الموت البشرية التي استهدفت الجميع دون استثناء في محاولة لطمس الهوية الوطنية من خلال استهداف الاثار والثقافة والمجتمع”.

وتنتشر داعش في مناطق عدة من سوريا تحت الحماية الامريكية وعددهم بالالاف ويشكلون خطر كبير على امن منطقة الشرق الاوسط.