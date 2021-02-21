الشيخ خالد الملا: لقاء البابا بالمرجع السيستاني انعطافة في تاريخ العراق وعلى السياسيين توظيفها بطريقة ناجحة

اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الاحد، ان زيارة زعيم الطائفة المسيحية بابا الفاتيكان الى العراق انعطافة كبيرة في تاريخ البلاد ويجب توظيفها بشكل كامل لمصلحة العراق.

وقال الملا في تصريح صحفي ان” زيارة البابا للعراق ولقاءه المرجع السيستاني، بعد هذا الشوط الكبير من العنف الذي قضته البلاد من الاقتتال والتناحر السياسي تاتي في اطار تجذير العلاقات بين الاديان وتعميق الدعم العالمي للعراق”.

واضاف، ان” لقاء البابا بالمرجع السيستاني رائد الدور الانساني والوحدة الحقيقية للعراقيين وان كان هو مرجع للطائفة الشيعية الا انه كان علامة بارزة في التصدي لايقاف التناحر والاقتتال والعنف ضد السنة والشيعة والمسيح والايزيديين كما دعم قضايا الحريات لا شك ان الزيارة فيها بعد انساني كبير وتحتاج من العراقيين جميعا لتوظيفها بما يخدم العراق”.

ونوه الى ان” زيارة البابا الى العراق في ظل هذا الظرف الامني والاقتصادي هي اعتراف صريح من دولة الفاتيكان والبابا تحديدا بالنظام السياسي القائم في العراق”.

واردف الملا بالقول: ان” الزيارة لها اثر في النظرة الدولية للعراق كونها جاءت في وضع استثنائي”، منوها الى ان” زيارة الوفد الذي سبق وصول البابا الى مناطق مقدسة لدى المسيحيين مثل “اور”، في ذي قار دليل على ان العراق بدأ مرحلة جديدة من الانفتاح والتطلع لمستقبل مهم بين دول العالم”.