النائب مختار الموسوي : المالية النيابية تجاوزت القانون بأرسالها الموازنة المعدلة للحكومة قبل البرلمان

بينت لجنة العلاقات الخارجية، الخميس، ان البرلمان هو صاحب التوقيت بأرسال الموازنة الى الحكومة بعد التعديل عليها وليس لجانه الفرعية.

وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، في تصريح صحفي ان “اللجنة المالية تعمل خلافا للقانون وما اثبت ذلك قيامها اليوم بإرسال نسخة من الموازنة التي أجريت عليها بعض التعديلات الى الحكومة للتباحث حولها”.

وبين، انه” قانونيا يتم التباحث في التعديلات مع أعضاء البرلمان للتوصل الى اتفاق جماعي بشأنها ومن ثم تحدد رئاسة البرلمان موعدا لإرسال التعديلات الى الحكومة للنظر فيها”.

ونوه الى انه” هذه الخطوة ستحدث فراغا قانونيا ونزاعا بين مجلس النواب والحكومة كون اغلب النواب ان لم يكن جميعهم عدى أعضاء اللجنة المالية قد لا يعلم بالتعديلات الجديدة وبالتالي لم يصوت عليها وربما سيعرقل التصويت”.