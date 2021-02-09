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اية الله السيد محمد تقي المدرسي يخضع لعملية جراحية في محافظة كربلاء


خضع سماحة اية الله السيد محمد تقي الحسيني المدرسي الى عملية جراحية في محافظة كربلاء بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.  

وذكر بيان لمكتب المرجع المدرسي، أنه "بحمد الله، و مَنِّه، و بفضل دعوات المؤمنين الكرام، تمّ بنجاح، إجراء عملية جراحية لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي الحسيني المدرسي دام ظله الشريف، في كربلاء المقدسة يوم أمس، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمّت به وقد خرج سماحته من المستشفى، و يقضي الآن فترة النقاهة."  

ودعا الى "الاستمرار في الدعوات الكريمة لشفاء جميع المرضى، على الخصوص مرضى جائحة الكورونا - كما هو دأبهم على ذلك - وأن يضيفوا إلى دعواتهم، الدعاء لتعافي سماحة السيد المرجع، أطال الله في عمره الشريف مع موفور الصحة والسلامة والعافية".  

وبحسب البيان فقد "قدم الشكر و العرفان لسماحة اية الله السيد مرتضى القزويني وللطواقم الطبية العاملة في مستشفى الحجة عجل الله فرجه، على حرصهم ورعايتهم الكريمة لنزلاء المستشفى،  وعلى ما قدموه من الرعاية  والعناية لسماحة  المرجع المدرسي، دام ظله الشريف، أثناء تواجده في المستشفى".  

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