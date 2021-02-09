أول تعليق نيابي على مناورات السفارة الأميركية: انتهاك صارخ للسيادة

اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني, الثلاثاء، اعلان السفارة الامريكية بتحذير أهالي بغداد من قيامها بمناورة عسكرية بالذخيره الحية بأنه استخفاف وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

وقال الكناني في تصريح صحفي, ان ” تحذير السفارة الامريكية أهالي العاصمة بشأن قيامها بمناورة عسكرية بالذخيرة انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ” , متسائلا ” هل السفارة هي ثكنة عسكرية ام هيئة دبلوماسية ؟” .

وأضاف ان “الإعلان يمثل استخفاف واضح بالحكومة ومن المعيب والمخزي ان تقف الحكومة متفرجة إزاء هذا الإعلان”.

وطالب الكناني الحكومة بـ”اتخاذ اجراء سريع وعدم السماح باجراء تلك المناورة اذا كانت حكومة تدعي بانها حكومة تحمي مصالح شعبها ولا تسمح بالتجاوز على سيادة العراق “.

وكانت السفارة الأميركية اصدرت، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لسكان العاصمة بغداد من انها ستقوم بمناورات بالذخيرة الحية واجراء سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ.