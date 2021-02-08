رئيس السلطة القضائية الإيرانية يصل موقع الجريمة الأميركية قرب مطار بغداد

وصل رئيس السلطة القضائية الإيرانية اية الله السيد إبراهيم رئيسي، الى موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي.

وكان السيد رئيسي قد وصل، مساء اليوم، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية بناء على دعوة من مجلس القضاء الأعلى العراقي حيث سيلتقي بعدد كبير من المسؤولين العراقيين.

وذكر مصدر صحفي ان “رئيسي تابع آثار الجريمة الأميركية التي ماتزال شاهدة للعيان حتى الساعة، قبل ان يقرأ سورة الفاتحة على أرواح القادة الشهداء ورفاقهم وشهداء الحشد الشعبي والعراق والأمة الإسلامية”.

واكد السيد رئيسي ان “استشهاد القائدين لن يمر بدون رد”، لافتا الى ان “الشهيدين سليماني والمهندس صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة ولن يبقى استشهادهما من دون رد”.

وكان في استقبال السيد رئيسي في موقع الجريمة عددا من عوائل وايتام الشهداء.