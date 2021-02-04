النائب عن الفتح احمد الكناني : : صالح شريك قتلة العراقيين وسنحاسبه بشأن تأخر أحكام الاعدام

اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني اليوم الخميس، رئيس الجمهورية بانه “شريك لقتلة العراقيين” لتعطيله احكام اعدام الارهابيين.

وقال النائب الكناني في تصريح صحفي ان”رئيس الجمهورية برهم صالح لديه صلاحيات اعدام قتلة العراقيين والقوات الامنية ومع ذلك يصر على عدم المصادقة عليها ، وهذا امر يعد بانه شريك فعلي مع قتلة العراقيين والقوات الامنية”.

واكد انه “ستكون لنا وقفة مع رئيس الجمهورية بشأن تجاهل السؤال الذي وجه اليه من البرلمان حول الارقام التي اعلنت عنها وزارة العدل ولم يصدر مرسوم جمهوري او رد على البرلمان بصفته المعني بالسؤال”.

واضاف، ان “عدد الذين تم اعدامهم لا يتجاوز الـ300 في حين ان العدل اعلنت عن الاف الارهابيين الذي استباحوا الدم العراقي ولم ينفذ بحقهم لغاية حكم الاعدام”.

ونوه الى ان” تحالف الفتح متابع لهذا الموضوع جيدا وانه عازم على مساءلة رئيس الجمهورية حول هذا التجاهل واصراره على ابقاء الارهابيين قابعين في السجون

واشار الى ان” رئيس الجمهورية خرق الدستور والقوانين اكثر من مرة لكن هذه المرة سيكون رد القوى حازما ومحاسبته وفق السياقات القانونية”.

وكانت وزارة العدل قد اصدرت، الاربعاء، وثيقة تضمن اكثر من 7000 حكما بالاعدام لمدانيين بقتل المواطنين والقوات الامنية ومشتركين بعمليات ارهابية مع عناصر داعش الارهابية.