النائب علاء الربيعي متهما الكاظمي بتعطيل استجواب الخويلدي: المخابرات دخلت على الخط!

وجه النائب المستجوب لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات علاء الربيعي ، الأربعاء، اصابع الاتهام الى رئيس الوزراء رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بالاشراك في ملف تعطيل الاستجواب .

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “دخول جهاز المخابرات في قضية استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي أمر غير مبرر له”،

مبينا أن “المستجوب لا يزال داخل العراق ويخفي نفسه للتهرب من عملية الاستجواب داخل قبة البرلمان”.

وأضاف، أن “افراد حماية علي الخويلدي هم من قاموا بتسريب خبر خروجه من العراق”.

واوضح أن “دخول جهاز المخابرات الوطني في القضية أمر غير مبرر وهو حماية للمستجوب باعتبار الكاظمي هو من يحمي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات كونهم شركاء في الملف”. ا