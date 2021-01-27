الأخبار

النائب علاء الربيعي متهما الكاظمي بتعطيل استجواب الخويلدي: المخابرات دخلت على الخط!


وجه النائب المستجوب لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات علاء الربيعي ، الأربعاء، اصابع الاتهام الى رئيس الوزراء رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بالاشراك في ملف تعطيل الاستجواب .

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “دخول جهاز المخابرات في قضية استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي أمر غير مبرر له”،

مبينا أن “المستجوب لا يزال داخل العراق ويخفي نفسه للتهرب من عملية الاستجواب داخل قبة البرلمان”.

وأضاف، أن “افراد حماية علي الخويلدي هم من قاموا بتسريب خبر خروجه من العراق”.

واوضح أن “دخول جهاز المخابرات الوطني في القضية أمر غير مبرر وهو حماية للمستجوب باعتبار الكاظمي هو من يحمي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات كونهم شركاء في الملف”. ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب علاء الربيعي متهما الكاظمي بتعطيل استجواب الخويلدي: المخابرات دخلت على الخط!
محافظ نينوى يبرئ الموصل من انتحاريي الطيران ويتحدث عن “انتحاريين سعوديين”
ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في ذي قار
الحشد الشعبي ينقذ سائقاً من الموت في نينوى
الشيخ جلال الدين الصغير : واهم كبير وساذج بامتياز من يتصور انه اذا ترك العدو ليعبث بالجيران سيجعله بمنأى عن ان يعتدى عليه!
صحيفة: واشنطن ستراجع قرار سحب قواتها من العراق وأفغانستان
المرور العامة توجه دعوة لأصحاب الدراجات النارية
الشيخ جلال الدين الصغير : أردتم أن تقتلونا باغتيال شهدائنا وقياداتنا … ولكن من بعد سنة انظروا من قتل من؟
شرطة ذي قار تلقي القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات
الاعلام الامني: تدمير 10 أوكار و3 عجلات في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك