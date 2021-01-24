أٔم تنحر طفلتها بكربلاء.. والعنايةُ الإلهية تتدخل وتنقذها!

اعلنت مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المُقدسًة، اليوم الاحد، نجاحها في إبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة بعد "نحرها" في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها.

وقال مدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحسيني، في تصريح لـ (المكتب الإعلامي) للدائرة، إن "قسم الطوارئ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي طفلة بعمر 8 سنوات في منطقة المعملجي بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها، مما تسبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة،كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادة"،

مُبيناً إن "العناية الإلهية وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي.

وفي التفاصيل.. يقول أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي، إنه "تم إستلام الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ، الدكتور فاهم الجبوري، ويساعده الأطباء المُقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة، وذلك بعمل الإسعافات الأولية، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية، وقناني الدم، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفس".

من جانبهم، أعرب ذوو الطفلة، عن سعادتهم الغامرة بنجاح العملية، ومُقدرين في الوقت عينه، الجهود الخيرة والعطاء الإنساني المُقدم من قبل ملاكات المدينة الطبية، وأسهمت في إنقاذها وأبقائها على قيد الحياة، مُتمنين لهم الموفقية والنجاح والسداد في مجال عملهم خدمةً لمواطني المحافظة وزائريها الكرام".