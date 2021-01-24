النائب حامد الموسوي: دول اجنبية واقليمية تتدخل بالشأن العراقي بسبب ضعف الحكومات والقيادات السياسية

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان دولا اجنبية واقليمية تواصل تدخلها بالشأن الداخلي العراقي بسبب ضعف الحكومات والقيادات السياسية، لافتا الى ان المشاكل الداخلية يجب ان لاتكون بوابة للتدخل الخارجي، اذ ينبغي على الجميع التوحد امام اي تدخل على الرغم من المشاكل الحاصلة في الداخل.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “الحكومات العراقية وكذلك القيادات السياسية وشكل النظام القائم في البلاد هو من سمح لاميركا وبعض الدول بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي”.

واضاف ان “اميركا وتركيا وغيرها الدول تنتهك سيادة العراق للاسباب المذكورة، فضلا عن ان الامارات التي لاتساوي مساحتها احد اقضية البصرة تتجاوز بين الحين والاخر على العراق وسيادته ومؤسساته وحتى مسؤوليه”.

وبين ان “الضعف السياسي العراقي وعدم التعامل برؤية صحيحة مع تلك التدخلات يجعل البلدان المذكورة تواصل تدخلها بالشأن العراقي اذ ينبغي ان تكون الحكومة متماسكة وترد بكل حزم على اي تدخل على الرغم من المشاكل الداخلية بين مختلف الاطراف”.