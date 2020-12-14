العبودي يحدد أهدافا مهمة مرهون تحقيقيها بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال

حدد النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي ، الاثنين، أهدافاً مهمة مرهون تحقيقيها بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال.

وقال العبودي، في تصريح له، إن “لجنة الاتصالات والإعلام النيابية لديها تواصل مستمر مع وزارة الاتصالات بهدف تأسيس شركة اتصال وطنية رابعة”.

وأضاف، أن “وزارة الاتصالات أكدت قدرتها على تهيئة البنى التحتية المتعلقة بالرخصة الرابعة ومنحها للشركة الوطنية”.

وأشار إلى أن “تأسيس شركة وطنية رابعة من شأنها خلق منافسة مع الشركات الأخرى في تقديم الخدمات وتخفيض أسعارها إضافة إلى أنها ستنعكس إيجاباً في أن يلمس المواطن العراقي خدمات متقدمة وبجودة عالية وكذلك سيكون موردا ماليا جديدا للدولة”.