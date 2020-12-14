البلداوي لأهالي سهل نينوى: الصادقون معكم لمشاركتكم فرحة التحرير.. أم الربيعين ستعود بكم

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، الاثنين، العالم اجمع إلى المشاركة في بناء المناطق المحررة، فيما أكد أن أم الربيعين ستعود بوجود ابنائها.

وقال البلداوي في كلمته خلال مؤتمر “نخب وكفاءات محافظة نينوى” بحضور نواب كتلة الصادقون النيابية، :”أتينا من كل محافظات العراق لنشارك اهالي نينوى فرحة تحرير الموصل”، مبيناً :”نحن لم نقاتل من اجل العراق، بل قاتلنا من أجل الإنسانية”.

وأضاف أن “داعش ومن يقف وراءه من الصهاينة والأمريكان، لم يستهدفوا العراقيين فقط بل استهدفوا قلب وروح المقاومة التي اذلتهم وأخرجتهم من العراق سابقاً”.

ودعا البلداوي، العالم أجمع، إلى “الالتفات والمشاركة في اعمار المدن المحررة”، مؤكداً أن “ام الربيعين ستعود بوجود أبنائها”.