النزاهة: تفكيك شبكة كبيرة تتلاعب بعقارات الدولة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ، أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكن من ضبط ثلاثة متهمين، لقيامهم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة إلى مديريَّة بلدية الموصل وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات".

وتابعت الدائرة إن "اعترافات المجموعة المضبوطة التي أدلى بها أفرادها قادت إلى الكشف عن بقية المتهمين المتعاونين معهم"،

مؤكدةً "ضبط فريق المديريَّة لهم، فيما تم تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقِّ عدد من الموظفين الآخرين، مضيفةً إن المحكمة المختصة أصدرت أوامر قبض بحق أربعة متهمين آخرين يشغلون مناصب في المحافظة وأحد المعقبين، المتهمين في القضيَّة ذاتها".

واوضح، أن المتهمين سيقوا صحبة محاضر الضبط التي نظمها فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".