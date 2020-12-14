بعد تسجيل ١٨٠ اصابة بفيروس كورونا.. اغلاق سبع مدارس في الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الاثنين، عن اغلاق سبع مدارس بالمحافظة بعد تسجيل ١٨٠ اصابة بفيروس كورونا بينه الطلبة والتدريسيين.

وقال مدير قسم الصحة العامة بالمحافظة الدكتور مكي بريبر في حديث صحفي، إنه "تقرر اغلاق سبع مدارس بمحافظة الديوانية بعد تسجيل ١٨٠ اصابة بفيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التدريسية".

واوضح بريبر، أن "اي مدرسة تسجل بها اكثر من خمسة اصابات تغلق لمدة اسبوعين، وبعدها تعود للدوام"، لافتا الى ان "الاصابات توزعت بين 157 طالبا و23 تدريسيا".