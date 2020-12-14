عمليات بغداد: إلقاء القبض على ارهابي في منطقة الكيلو ٢٥

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن القاء إلقاء على "ارهابي" في منطقة الكيلو ٢٥ جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان "إذ تمكنت قوة من الفوج الاول في اللواء ٢٥ في الفرقة السابعة عشر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة كيلو /25".

وتالبعت، "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على الإرهابي (ح. م) المطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وفق المادة (4 إرهاب) وتم تسليم المتهم إلى جهة الطلب بوصل استلام رسمي".