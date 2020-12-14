النزاهة تتمكن من إيقاف هدر 9 مليارات دينار في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، (14 كانون الأول، 2020)، تمكنها من إيقاف هدر(9,000,000,000) مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد الأنبار.

وذكرت الهيأة في بيان ورد أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفذت عمليتي ضبطٍ منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة"، مبيناً أن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين".

وأضاف، إن "التحقيقات الأولية توصلت إلى حصول تزويرٍ في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار"، لافتاً إلى أن "مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار".

وفي عمليةٍ أخرى قام الفريق الميداني التابع للهيئة "بضبط (8) معاملاتٍ تقاعديةٍ بعد حصول تزويرٍ في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات"، مشيرة إلى "إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينارٍ كانت ستصرف كفروقاتٍ ورواتب لمعاملاتٍ مزورةٍ".

وبينت الدائرة أنه "تم تنظيم محضرٍ أصولي بالمضبوطات وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".