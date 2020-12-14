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النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير التربية السابق


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير التربية السابق (سها خليل العلي بك)، مُبيّنةً أن المُدان ارتكب مخالفات في عقد أبرمته الوزارة؛ مع إحدى شركات التأمين الصحي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، اوضحت في بيان أن "تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفات في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينار من صندوق الوزارة إلى الشركة،

فيما أوضحت أن أجراءات الهيئة  التحقيقية والمتابعة  الدقيقة لتفاصيل القصية أفضت الى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة".

وأفادت الدائرة بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، فقرَرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أحكام قضائية في قضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها.

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النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير التربية السابق
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