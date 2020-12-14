اعتقال محتال "اصدر اوامر تعيين وسحب قروض" في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الإثنين، (14 كانون الأول، 2020)، القبض على محتال قام بالنصب على مواطنين في العاصمة.

وذكر إعلام الشرطة في بيان أن "مفارز مركز شرطة باب الشيخ، القت القبض على متهم يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين لغرض اصدار اوامر ادارية مزورة بالتعيين وسحب قروض من المصارف واصدار هويات الرعاية الاجتماعية واصدار بطاقات الماستر كارد المزورة في بغداد".

وتابع أن "العملية تمت بعد ورود معلومات بتواجد المتهم ضمن قاطع مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة"، موضحاً أنه "تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف في الرعاية الإجتماعية".

وتابع أنه "بعد اعتقاله توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهم وطلبوا الشكوى ضده وتم تدوين اقوالهم جميعا وعرضها على السيد القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".