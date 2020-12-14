النائب الفتلاوي يلوح الى إمكانية اجراء الاقتراع الخاص بمجالس المحافظات مع الانتخابات المبكرة

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان هناك رؤية لاجراء اقتراع مجالس المحافظات مع الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان البرلمان سيصوت قريبا على قانون تمويل الانتخابات من اجل اجراء العملية في حزيران من العام المقبل.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “هناك رؤية لدى الأطراف السياسية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في شهر حزيران من العام المقبل”.

وأضاف ان “موعد الانتخابات ثابت ولم يطرأ أي تغيير عليه، رغم الحديث الكثير عن هذا الامر الا انه لم يصدر أي قرار كما انه لايوجد اجماع على تأجيل موعد اجراء عملية الاقتراع”.

وبين ان “الانتخابات سيتم تمويلها بمبالغ وفق قانون جديد سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة، لإتاحة المجال امام مفوضية الانتخابات للعمل على التحضير لهذه العملية في منتصف العام المقبل”.