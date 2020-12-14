انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف ، الاثنين، انطلاق الصفحة الخامسة لعمليات الوعد الصادق في البصرة.
وقال مدنف في بيان إن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ أمر العمليات الرقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠ عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيأة الحشد الشعبي وقيادة عمليات البصرة وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مركز محافظة البصرة".
واضاف ان "العملية تهدف الى إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة ".
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