بيان رسمي: لا صحة لتشكيل حشد كردي في كركوك

نفت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل "حشد كردي" في محافظة كركوك.

وقال قائد قاطع الشمال في الحشد يلماز النجار في بيان ، "ننفي بشدة الانباء المتداولة حول مزاعم تشكيل (حشد كردي) في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا، نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".

وأضاف النجار، أن "ما يثار بين فترة واخرى من انباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة ل‍كركوك الحبيبة".