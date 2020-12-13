امريكا تواجه دعوى قضائية دولية لانتهاكها سيادة العراق وقصفه بأسلحة محرمة

كشف مستشار لجنة العلاقات الخارجية النيابية هاتف الركابي، الاحد، عن عزمه تقديم دعوة قضائية ضد الجانب الامريكي لانتهاكها سيادة البلاد واستخدامها اليورانيوم ضد العراق، مبينا ان الدعوة ستكون دولية لضمان محاسبة الجانب الاميركي.

وقال الركابي في تصريح لـ/المعلومة/ انه “سيقوم يوم غد الاثنين برفع دعوى قضائية في المحاكم السويدية والالمانية ضد الولايات المتحدة الأميركية لارتكابها جرائم كبيرة في العراق من بينها استخدم اليورانيوم”.

وأضاف أن “إقامة الدعاوى القضائية في المحاكم السويدية او الألمانية سيضمن المحاسبة الدولية للولايات المتحدة الأميركية وعدم تسويف القضية”.

وأوضح الركابي، ان “تسجيل المئات من الاصابات بالسرطان في الشهر الواحد دليل واضح على حجم الضرر التي ارتكبته القوات الاميركية المحتلة”، داعيا وزارة الصحة الى “الكشف عنها وتفاصيل الاصابات جراء القصف الاميركي