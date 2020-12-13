محلل سياسي : : الاحداث في كردستان تقود الى انفصال السليمانية عن الاقليم وسقوط العوائل الحاكمة

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الاحداث الجارية في كردستان وقمع السلطات للمتظاهرين والاحتجاجات، كلها عوامل ستقود الى انفصال السليمانية عن الاقليم والعودة الى بغداد، اضافة الى انتهاء عهد العوائل الحاكمة.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “العوائل الحاكمة في الاقليم تواصل قمع الاحتجاجات والمتظاهرين المطالبين بحقوقهم، خاصة في السليمانية التي تشهد نشاطا للاحزاب المعارضة لطالباني وبارزاني”.

واضاف ان “محافظة السليمانية قد تعود الى حضن المركز وتنفصل عن الاقليم في المستقبل القريب بعد الاحداث الجارية هناك والقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات ضد المواطنين”.

ولفت الى ان “عهد العوائل الحاكمة في الاقليم شارف على الانتهاء، وقد تنتفض محافظات اخرى مع السليمانية، وهو مايدفع حكومة الاقليم للتفاوض مع بغداد من اجل حلحلة الملف المالي والقبول بأي شروط يرغب بها المركز للحفاظ على كرسي السلطة في الاقليم”.